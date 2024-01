Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Kreis Tuttlingen) Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr (24.01.2024)

Aldingen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer erwischt hat die Polizei am Mittwoch gegen 19 Uhr. Ein Autofahrer meldete telefonisch bei der Polizei, dass er an einem Kreisverkehr in Trossingen einen Opel Astra beobachtet hatte, dessen Fahrer eine auffällige und unsichere Fahrweise an den Tag legte. Bei der Überprüfung der Halteranschrift fuhr der 59-jährige Besitzer des Opels den Polizisten geradewegs in die Arme. Die Beamten stellten bei ihm deutlichen Atemalkoholgeruch fest und führten deshalb einen Alkoholtest durch, der einen Wert von knapp 1,5 Promille anzeigte. Dies hatte für den Autofahrer eine Blutprobe und den Entzug seines Führerscheins zur Folge. Er gelangte wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell