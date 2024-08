POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Großenkneten schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein jugendlicher Radfahrer hat am Donnerstag, 15. August 2024, 07:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwere Verletzungen erlitten. Der 14-jährige Delmenhorster befuhr den Gesinenweg in Richtung Berliner Straße. Beim Queren des Schollendamms missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Hasporter Damm fahrenden 40-Jährigen aus ...

