POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B212 in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 82-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem unbekannten Fahrradfahrer kam es am Donnerstag, 1. August 2024, gegen 18:30 Uhr, in der Straße Am Wollepark im Bereich der Einmündung zur Parkanlage am Wollepark in Delmenhorst. Die 82-jährige befuhr den Radweg von ...

