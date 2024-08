Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern am Wollepark +++ Verursacher gesucht +++ Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 82-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem unbekannten Fahrradfahrer kam es am Donnerstag, 1. August 2024, gegen 18:30 Uhr, in der Straße Am Wollepark im Bereich der Einmündung zur Parkanlage am Wollepark in Delmenhorst.

Die 82-jährige befuhr den Radweg von den Parkanlagen in Richtung der Straße Am Wollepark. Sie bog nach links in die Straße Am Wollepark ab und stieß mit dem von hinten anfahrenden Fahrradfahrer zusammen.

In Folge des Zusammenstoßes fiel die 82-jährige vom Zweirad und verletzte sich.

Der Unbekannte hinterließ eine nicht vergebene Telefonnummer und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Gegen den Unbekannten wird wegen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrrad-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

