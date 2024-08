Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer in Stadland erheblich alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 17.08.2024, wurde der Polizei gegen 08:00 Uhr durch einen anderen Verkehrsteilnehmer ein Autofahrer gemeldet, der in starken Schlangenlinien in Stadland die B 437 in Höhe der Schweier Straße befahren würde. Das verursachende Fahrzeug samt seines 59-jährigen Fahrers aus Bremerhaven konnte schließlich in der Straße Alderwurp kontrolliert werden, wo ein Atemalkoholtest zu einem Wert von 3,16 Promille führte. Auf Grundlage des daraufhin eingeleiteten Verfahrens wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen sowie dessen Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell