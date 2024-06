Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Restaurant

Stuttgart (ots)

- Brand in Restaurant - Mehrere Personen betroffen

Über den Europanotruf wurde gegen 04:47 Uhr ein Brand in einem Restaurant in Stuttgart-Möhringen gemeldet. Da eingeschlossene Personen gemeldet wurden, alarmierte die Integrierte Leitstelle eine große Zahl an Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen. Vor Ort konnte der Brand bestätigt werden. Umfangreiche Löschmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Bewohner konnten sich selbst retten und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Keiner der Bewohner verletzte sich dabei. Die Wohnungen wurden abgesucht und belüftet. Die Feuerwehr führte Messungen auf Schadstoffe durch. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz / Messtechnik Feuerwache 5: Löschzug, Gerätewagen-Logistik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik Abteilung Degerloch-Hoffeld: Löschzug Abteilung Kommunikation MTW-KatS

Rettungsdienst

2 Notarzteinsatzfahrzeuge, 2 Rettungswagen, Krankentransportwagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt

