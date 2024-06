FW Stuttgart: Brennende Müllcontainer an Hauswand gelöscht

Stuttgart (ots) - Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude - Brand in einem Supermarkt in Stuttgart-Zuffenhausen - Rauchausbreitung über mehrere Geschosse Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr eine Feuer- und Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Unterländer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges der Feuerwehr wurde eine ...

mehr