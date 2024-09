LPD-EF: Polizeieinsatz zur Landtagswahl Thüringen 2024 beendet

Erfurt (ots) - Wiederholt wurde der Unterricht am heutigen Tag an mehreren Thüringer Schulen gestört. Grund waren wortgleiche Bombendrohungen, die an insgesamt neun Schulen in den frühen Morgenstunden eingegangen waren. Betroffen waren hiervon die Kooperative Gesamtschule "Am Schwemmbach" in Erfurt, die Internationale Gemeinschaftsschule Erfurt, die Integrierten Gesamtschulen in Erfurt, Gera sowie Jena, aber auch die ...

