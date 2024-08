Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Erneute Bombendrohungen an Schulen

Erfurt (ots)

Wiederholt wurde der Unterricht am heutigen Tag an mehreren Thüringer Schulen gestört. Grund waren wortgleiche Bombendrohungen, die an insgesamt neun Schulen in den frühen Morgenstunden eingegangen waren. Betroffen waren hiervon die Kooperative Gesamtschule "Am Schwemmbach" in Erfurt, die Internationale Gemeinschaftsschule Erfurt, die Integrierten Gesamtschulen in Erfurt, Gera sowie Jena, aber auch die TGS Gräfenroda, die Förderschule Janusz Korczak in Höngeda, die Gemeinschaftsschule Janusz Korczak in Mühlhausen und die Gemeinschaftsschule Stadtilm. Alle Schulen wurden von der Polizei überprüft und abgesucht. Hierbei wurden keine verdächtigen oder gefährlichen Gegenstände aufgefunden. An drei Schulen wurde für den heutigen Tag der Unterricht eingestellt. An sechs betroffenen Schulen konnte der Schulbetrieb nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. (JN)

