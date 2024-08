Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Bombendrohungen an Thüringer Schulen

Erfurt (ots)

Einen turbulenten Start in das neue Schuljahr hatten am heutigen Tag gleich mehrere Gymnasien und Gemeinschaftsschulen im Freistaat Thüringen. Am frühen Morgen waren in insgesamt 12 Schulen wortgleiche Bombendrohungen von verschiedenen Absendern per E-Mail eingegangen. Betroffen waren hiervon fünf Schulen in Erfurt sowie jeweils eine Bildungseinrichtung in Eisenach, Friedrichroda, Stadtilm, Ilmenau, Weimar, Schmölln und Bad Lobenstein. Alle Schulen wurden geräumt und von der Polizei abgesucht. In keiner der Einrichtungen wurden gefährliche oder verdächtige Gegenstände aufgefunden. Unterricht fand an den betroffenen Schulen heute größtenteils nicht mehr statt. Nur vereinzelt wurde der Schulbetrieb wiederaufgenommen. Hinweise zu den Verfassern der E-Mails liegen gegenwärtig nicht vor. Die weiteren Ermittlungen wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten werden durch die Kriminalpolizei Jena im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Gera geführt. (JN)

