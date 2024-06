Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Unfall mit Gefahrguttransporter auf BAB 4

Erfurt (ots)

Nach starken Regenfällen kam vermutlich infolge Aquaplanings ein PKW ins Schleudern und verunfallte mit einem LKW. Durch noch unbekannte Umstände geriet der LKW mit der Gefahrgutladung in Brand. Die Unfallstelle auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden, kurz nach der Anschlusstelle Weimar, musste aufgrund der Gefahrensituation und der Entstehung potentiell gefährlicher Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die vor Ort befindliche Feuerwehr lässt derzeit die Ladung kontrolliert abbrennen, wodurch noch eine längerfristige Sperrung mit Umleitungsmaßnahmen notwendig ist.

Die Bevölkerung wurde mittels Meldung an entsprechende Warnsysteme informiert und wird gebeten, in den Teilen der Südstadt Weimar sowie den Ortschaften Legefeld und Gelmeroda die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell