LPD-EF: Einsatzbeginn der Landespolizeidirektion anlässlich der UEFA EURO 2024[TM]

Erfurt (ots)

Vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 wird Deutschland Gastgeber der 17. Fußball-Europameisterschaft (UEFA EURO 2024[TM]) der Herren sein. Die Thüringer Polizei hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung während dieses bedeutenden Sportereignisses zu gewährleisten.

Vorbereitungen und Einsatzmaßnahmen:

Die Landespolizeidirektion betreibt seit letztem Jahr eine Vorbereitungsgruppe in der Einsatzabteilung, die bundesweit im Austausch steht und Kontakt zu den relevanten lokalen Einrichtungen hält. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterbringung der englischen Nationalmannschaft in Blankenhain. Dies führt zu einem erhöhten Besucheraufkommen am Flughafen Erfurt-Weimar sowie in Blankenhain und Umgebung während des Turnierzeitraums.

Öffentliche Veranstaltungen und Verkehr:

Wir erwarten in Thüringen Public-Viewing-Veranstaltungen und rechnen mit Autokorsos. Darüber hinaus ist Thüringen aufgrund seiner zentralen Lage ein bedeutendes Transitland für Fandurchreisen. Dies birgt das Risiko des Aufeinandertreffens rivalisierender Fangruppen. Die Thüringer Polizei wird entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu minimieren.

Polizeipräsenz und Zusammenarbeit:

Die Thüringer Polizei wird in enger Kooperation mit der Bundespolizei und anderen beteiligten Behörden arbeiten. Zudem ist geplant, andere Bundesländer mit Spielorten nach den tatsächlichen Möglichkeiten zu unterstützen. Die Thüringer Polizei bleibt während der gesamten EURO 2024 für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar und wird je nach Lageeinschätzung die polizeiliche Präsenz an Schwerpunkten angemessen erhöhen.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:

Die Thüringer Polizei wird durch frühzeitige und umfassende Medien- und Öffentlichkeitsarbeit die Rolle, Ziele und Maßnahmen der Polizei transparent vermitteln. Dabei wird besonderes Augenmerk auf präventive Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Partnern gelegt.

Wir sind bestrebt, die Sicherheit aller Besucher, Spieler und Bürger zu gewährleisten und freuen uns auf ein friedliches und erfolgreiches Turnier.

