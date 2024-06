Polizei Düren

POL-DN: Auto während Urlaub gestohlen

Langerwehe (ots)

Auf dem Park & Ride - Parkplatz Langerwehe in der Straße "Ulhaus" wurde im Zeitraum von vergangene Woche Sonntag (09.06.204) bis zum letzten Sonntag (16.06.2024) ein Pkw entwendet.

Ein Mann aus Langerwehe stellte vergangene Woche Sonntag seinen Wagen um 03:41 Uhr auf dem Park and Ride - Parkplatz des Bahnhofs Langerwehe in der Straße "Ulhaus" ab. Von dort aus begab er sich in den Urlaub.

Bei seiner Rückkehr am Sonntag (16.06.2024) stellte er gegen 22:15 Uhr fest, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen grauen Toyota Corolla, der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-CK897 trug.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkws haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02421 949 -6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

