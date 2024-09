LPD-EF: Polizeieinsatz anlässlich der Versammlungslagen in Erfurt beendet

Erfurt (ots) - Erneut gingen am gestrigen Abend in mehreren Thüringer Schulen Bombendrohungen per E-Mail ein. Dadurch wird am heutigen Tag der Schulbetrieb in mehreren Städten gestört. Betroffen sind gegenwärtig 13 Schulen. Darunter neun Schulen in Weimar, zwei Schulen in Jena sowie jeweils eine Schule in Thamsbrück und Schleusingen. An allen betroffenen Schulen ist die Polizei gegenwärtig im Einsatz und sucht die ...

mehr