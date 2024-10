Polizei Mettmann

POL-ME: Auseinandersetzungen bei Fußballspiel - Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein - Hilden - 2410052

Mettmann (ots)

Am heutigen Nachmittag, 12. Oktober 2024, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fanlagern der Fußballvereine Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf bei einem Fußballspiel in Hilden. Die Polizei war mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort und konnte die Lage gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst deeskalieren.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Nachdem die Partie zwischen dem VfB Hilden und dem Gastverein Rot-Weiss Essen an der Bezirkssportanlage "Am Bandsbusch" gegen 16:30 Uhr abgepfiffen wurde, stellte die Polizei Auseinandersetzungen im Bereich der Fanblocks fest. Wie sich herausstellte, hatten sich Fans des Vereins Fortuna Düsseldorf unter das Publikum in dem Stadion gemischt. Nach gegenseitigen Provokationen hatten mehrere Fans einen Bauzaun umgestürzt, schlugen aufeinander ein und warfen Gegenstände.

Der Sicherheitsdienst, der vier Hunde im Einsatz hatte, sowie vor Ort eingesetzte Polizeikräfte konnten die Lage deeskalieren. Zusätzlich wurden Kräfte der umliegenden Polizeibehörden angefordert, die an dem Hildener Stadion unterstützen. Auch ein Polizei-Hubschrauber war hierbei im Einsatz.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind der Polizei drei leicht verletzte Personen bekannt, darunter zwei Einsatzkräfte der Polizei. Es wurden zudem mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Landfriedensbruch. Um die Hintergründe der Taten sowie weitere Tatverdächtige zu ermitteln, wertet die Polizei nun Videomaterial aus, welches Aufnahmen der Auseinandersetzung beinhaltet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, sich bei der Polizeiwache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 898-6410 zu melden.

