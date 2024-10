Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Ladendiebstahl: Polizei nimmt tatverdächtiges Duo fest - Heiligenhaus - 2410054

Mettmann (ots)

Nachdem eine Frau und ein Mann am Freitagabend, 11. Oktober 2024, einen Ladendiebstahl in Heiligenhaus begingen, gelang es der Polizei, das Duo auf ihrer Flucht festzunehmen.

Das weiß die Polizei aktuell:

Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Westfalenstraße. Anschließend versuchten die Tatverdächtigen, mit einem Wagen zu flüchten. Zwei unbeteiligte Männer beobachteten das Geschehen und folgten ihnen zum Auto. Bei dem Versuch, sie von der Flucht abzuhalten, wurden beide durch ein Fahrmanöver des Tatverdächtigen leicht verletzt.

Als die Einsatzkräfte gegen 18:45 Uhr am Parkplatz des Geschäfts eintrafen, bemerkten sie, wie sich ein schwarzer Audi mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte. In der Sackgasse im Bereich der Warenannahme des Geschäfts konnten die Beamtinnen und Beamten den Wagen stoppen und die Insassen kontrollieren.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 38-Jährigen, der in Begleitung einer 31-jährigen Beifahrerin war. Beide wiesen die rumänische Staatsbürgerschaft auf. Auf der Rückbank stellten die Einsatzkräfte ein ungesichertes Kind im Alter von zwei Jahren fest. Zudem fanden die Beamtinnen und Beamte diverse Einkaufstaschen im Fahrzeuginnenraum, in denen eine Vielzahl an neuwertigen Kosmetika, Spirituosen, Lebensmitteln und Bekleidung verstaut waren. Die Beamtinnen und Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Ware sowie zwei Handys beschlagnahmt. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen zur Wache Velbert. Der 38-jährige und die 31-jährige Tatverdächtige wurden auf richterlichen Beschluss nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell