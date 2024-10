Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Lennestadt (ots)

Am Samstagabend (19.10.2024) wurden in Oberelspe an zwei geparkten Autos die Windschutzscheiben eingeschlagen. Die Fahrzeuge - ein schwarzer Mercedes GLC 300 und ein schwarzer Skoda Yeti - waren zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr in der Schützenstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich in beiden Fällen mindestens auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Da in diesem Zeitraum in der Nähe ein Weinfest stattfand, erhofft sich die Polizei Hinweise von möglichen Zeugen. Diese können sich beim Kommissariat unter der Telefon-Nr. 02761 9269-6223 melden.

