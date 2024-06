Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240624-5-pdnms Zeugen nach schweren Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Wie erst heute bekannt wurde, kam es am 19.06.2024 gegen 07.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Rendsburger Straße / Windebyer Weg in Eckernförde, bei dem Unfall wurde ein 13 jähriger Junge auf seinem Fahrrad schwer verletzt.

Der 13 jährige Fahrradfahrer konnte nach dem Unfall noch seine Mutter anrufen, diese fand den Jungen dann in der Rendsburger Straße / Windebyer Weg. Das Kind wies nicht unerhebliche Verletzungen auf, unter anderem war sein Fahrradhelm sowie sein Fahrrad beschädigt.

Das Kind kam mit einer schweren Gehirnerschütterung, einem gebrochenen linken Unterarm sowie diversen Abschürfungen ins Krankenhaus. Der Junge leidet seit dem Unfall an einer Amnesie, daher ist bisher völlig unbekannt, wie es zu den Verletzungen kam.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einer Verkehrsunfallflucht aus. Daher sucht die Polizei in Eckernförde dringend nach etwaige Zeugen. Wer konnte am 19.06.2024 gegen 07.00Uhr einen Verkehrsunfall oder auch sonstigen Unfall in der RendsburgerStraße / Windebyer Weg beobachten, wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Sönke Petersen

