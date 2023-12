Groß-Gerau/Trebur (ots) - In den letzten Tagen ereigneten sich in Groß-Gerau, Wallerstädten und Trebur-Astheim drei Einbrüche in Wohnhäuser. Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 3. Dezember und Sonntag (10.12.) Zugang in ein Wohnhaus in der Gustavsburger Straße in Astheim. Die Einbrecher gingen nach derzeitigem Ermittlungsstand aber wohl leer aus. Durch ein Fenster versuchten sich ...

