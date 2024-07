Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbrecher dringt über Balkon in Rostocker Wohnung ein - Tatverdächtiger durch Geschädigten auf frischer Tat erwischt

Rostock (ots)

Am Abend des 22.07.2024 befanden sich Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Rostock aufgrund eines gemeldeten Wohnungseinbruchs in der Luisenstraße im Einsatz.

Wie dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zu entnehmen ist, sei ein 35-Jähriger gegen 21:25 Uhr zunächst über den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses sowie die umschließende Zaunanlage auf einen Balkon geklettert und in die dortige Wohnung eingedrungen. Nach Angaben des Wohnungsnutzers habe der tatverdächtige Deutsche einen Laptop an sich genommen und sei dann von dem in der Wohnung befindlichen Hund gestört worden. Der in Rostock wohnhafte Täter soll zunächst erneut über den Balkon sowie die Zaunanlage geflüchtet sein, bevor er schlussendlich durch den 46-jährigen Geschädigten vor dem Wohnhaus gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.

Das Diebesgut blieb unbeschädigt und wurde an den Eigentümer übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell