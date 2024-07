Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mehrere Mülltonnen in der Stadtmitte in Brand - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem es in der Nacht von Montag zu Dienstag zum Brand von Mülltonnen in der Rostocker Stadtmitte gekommen ist, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei.

Gegen 03:30 Uhr wurden die Beamten über einen Brand in der Wielandstraße informiert. Durch unbekannte Täter wurden mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Neben den vollständig zerstörten Abfallbehältern wurden auch die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses sowie ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Anhänger beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

