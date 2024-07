Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Schwerer Verkehrsunfall im Bereich des Saarplatzkreisels

Koblenz (ots)

Bezug: Erstmeldung vom 04.07.2024, 09.42 Uhr

Am heutigen Morgen ereignete sich um 09.28 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich des Saarplatzkreisels Koblenz.

Ein auf der B9 in Richtung Andernach/Bonn fahrender, mit Bauschutt beladener LKW geriet auf dem Überflieger des Saarplatzkreisel nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das dortige Geländer und stürzte nach rechts etwa 4-5 Meter in die Tiefe auf den Zubringer zur B9. Ein Kleintransporter, welcher sich auf dem Zubringer in Fahrtrichtung Norden (Andernach/Bonn) befunden hat, wurde noch im Heckbereich von dem herabstürzenden LKW erfasst. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der 35-jährige Fahrer des LKW wurde mit schwersten Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, u.a. wurde das Unfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz in die Ermittlungen einbezogen. Es gibt keine Hinweise, dass weitere Fahrzeuge bzw. Fahrzeugführer an dem Unfall beteiligt waren. Es ist nicht auszuschließen, dass ein medizinischer Notfall zum Unfall geführt hat.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an, sind aber mittlerweile abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell