POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Lindhorst sucht Zeugen zu einem Diesel-Diebstahl, der sich zwischen dem 1.7., 11:30 Uhr und dem 2.7., 11:40 Uhr in Lüdersfeld ereignete. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel eines Baggers, der auf einer Baustelle An der Mühle in Lüdersfeld stand. Anschließend entwendeten sie ca. 160 Liter Diesel. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen und/oder ...

