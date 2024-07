POL-NI: Stadthagen - Fahrzeugführer ohne Führerschein unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Steyerberg (ots) - (Oth) Am Dienstag, den 02.07.2024, ereignete sich gegen 13:25 Uhr ein Verkehrsunfall in 31595 Steyerberg in der Ortsdurchfahrt Wellie. Ein bislang unbekannter, silberner PKW befuhr die Ortsdurchfahrt in Fahrtrichtung Liebenau. Hier kam der unbekannte Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und kollidierte beinahe mit einem entgegenkommenden 60-Jährigen. ...

