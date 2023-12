Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kempenich, L 83/ B 412 (ots)

Aktuell befinden sich die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr an der Einmündung L 83/ B 412 in Kempenich im Einsatz. Die L 83 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen (Kempenich und Ramersbach) gesperrt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell