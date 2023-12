POL-PDMY: Diebstahl eines Traktors des Herstellers Fendt - Zeugen gesucht!

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am 04.12.2023 gegen 12:45 Uhr kam es im Stadtteil Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung der Bahnhofstraße in die Wilhelmstraße wurde eine Passantin beim Überqueren der Straße von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst und hierbei verletzt. Der Führer des unfallbeteiligten Fahrzeuges entfernte sich anschließend über die Bahnhofstraße in Richtung des BAUHAUS-Marktes, ohne ...

