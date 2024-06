Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240609 - 0603 - Frankfurt - Gallus: Festnahme auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(hol) Die Polizei nahm in der Nacht zum Samstag einen Mann fest, als dieser gerade im Begriff war, einen E-Scooter zu stehlen.

Aufmerksamen Zivilfahndern fiel am Samstag gegen 01:00 Uhr ein Mann auf, der sich verdächtig verhielt und sich offenbar nach Tatgelegenheiten umsah. Noch während die Beamten den 39-jährigen beobachteten, machte sich dieser an einem in der Speyerer Straße angeschlossenen E-Scooter zu schaffen. Mit dem Geräusch des brechenden Schlosses klickten dann auch die Handschellen.

Der 39-jährige Tatverdächtige, der erst vor Kurzem aus der Haft entlassen wurde, wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt gebracht.

