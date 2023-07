Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein in der Heinrich-Böll-Straße abgestelltes E-Bike. Der Besitzer hatte es mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer vor seinem Haus gesichert und den Akku zu sich in Wohnung genommen. Am Freitag bemerkte er gegen halb sechs, dass das E-Bike, ein Damenrad mit Fahrradkorb auf dem Gepäckträger, mitsamt dem Schloss gestohlen worden war.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell