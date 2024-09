Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umgestürzter Betonmischer

L151 - Mertesdorf (ots)

Am 19.09.2024 gegen 12:45h ereignete sich auf der L151 in Höhe des Entsorgungs- und Versorgungszentrums Mertesdorf ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Betonmischers verlor aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der Folge kippte das Fahrzeug um und kam zum Liegen. Auf der Fahrbahn verteilte sich eine größere Menge Beton. Die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei kümmerten sich um die Absicherung und Beseitigung der Gefahrenstelle. Der Fahrzeugführer wurde medizinisch versorgt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Schweich zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell