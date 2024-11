POL-KS: Brand eines Fitnessstudios: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots) - Am Sonntag, 17.11.2024, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Gobietstraße in Kassel-Waldau ein Unfall mit einer schwer verletzten Person. Nach ersten Ermittlungen der Kasseler Polizei hatte eine 35-jährige männliche Person aus Polen ihren PKW Mercedes C-Klasse in einer abschüssigen Einfahrt eines Firmengeländes abgestellt. Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich der PKW selbstständig gemacht. ...

