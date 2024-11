Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Waldau: Unfall mit schwer verletzter Person

Kassel (ots)

Am Sonntag, 17.11.2024, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Gobietstraße in Kassel-Waldau ein Unfall mit einer schwer verletzten Person. Nach ersten Ermittlungen der Kasseler Polizei hatte eine 35-jährige männliche Person aus Polen ihren PKW Mercedes C-Klasse in einer abschüssigen Einfahrt eines Firmengeländes abgestellt. Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich der PKW selbstständig gemacht. Daraufhin versuchte der 35-Jährige seinen PKW aufzuhalten. Bei diesem Versuch wurde er von seinem eigenen PKW überrollt und schwer verletzt. Nach erfolgreicher Reanimation an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Mann in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Sachschaden. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Gobietstraße war im Bereich der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt worden. Die Beamten des Polizeireviers Ost haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

