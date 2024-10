POL-WES: Hünxe - Planenschlitzer unterwegs - Die Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots) - Unbekannte sind in ein Haus an der Schermbecker Landstraße eingebrochen. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Samstag, 18.45 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, ein Fenster auf. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in allen Zimmern. Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, dass sie sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden. DF (Ref.: 241013-0100) Kontakt ...

