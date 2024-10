Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Mülltonnen angezündet - die Polizei ermittelt - Hilden - 2410080

Mettmann (ots)

In Hilden kam es in den vergangenen Tagen, 19. und 21. Oktober 2024, zu mehreren Mülltonnenbränden. Die Polizei sucht derzeit nach den bislang unbekannten Tätern und bittet um Hinweise.

Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen:

In der Nacht auf Samstag, 19. Oktober 2024, zündeten bislang unbekannte Personen um etwa 4:20 Uhr mehrere Mülltonnen an, die neben einem Reihenhaus an der Straße "Am Eichelkamp" abgestellt waren. Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr am Brandort ein. Ein Anwohner hatte zu diesem Zeitpunkt bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert. Den Kräften der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand vollständig zu löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Nur wenige Tage später, in der Nacht auf Montag, 21. Oktober 2024, registrierte die Polizei zunächst einen Mülltonnenbrand im Bereich der Lindenstraße. Nur wenige Minuten später, gegen 3:30 Uhr, kam es an der Lindenstraße zu einem weiteren Brandgeschehen: Auch hier brannten mehrere Tonnen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden zudem umliegende Sträucher beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Mülltonnenbränden geben können, sich mit der Polizei Hilden in Verbindung zu setzen. Angaben zu verdächtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen werden jederzeit telefonisch unter 02103 989-6410 entgegengenommen.

