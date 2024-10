Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte schlitzen Planen mehrerer Lkw auf - Erkrath - 2410074

Mettmann (ots)

In der Nacht von Freitag, 18. Oktober 2024, auf Samstag, 19. Oktober 2024, haben bislang unbekannte Täter die Planen mehrerer Sattelauflieger auf dem Rastplatz Stindertal an der A3 aufgeschlitzt und teilweise Ladung entwendet. Ein Lkw-Fahrer störte die Täter während der Tat und wurde anschließend bedroht.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Der 58-jährige Fahrer eines Lkw, der sein Fahrzeug samt Auflieger auf dem Rastplatz Stindertal an der A3 geparkt hatte, wurde eigenen Aussagen zufolge gegen 0.20 Uhr von ungewöhnlichen Geräuschen geweckt. Daraufhin entdeckte er drei unbekannte Männer, die sich an dem Auflieger seines Lkw zu schaffen machten. Als er die Männer ansprach, wurde er von einem der Täter verbal bedroht. Das Trio flüchtete in einem kleinen Lieferwagen mit Planenabdeckung. Kurz vor der Ausfahrt des Rastplatzes hielt der Wagen kurz an, um möglicherweise einen vierten Tatverdächtigen einsteigen zu lassen.

Die Täter kann der Lkw-Fahrer wie folgt beschreiben:

- dunkel gekleidet - trugen Sturmhauben - sprachen Polnisch

Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Täter mehrere Paletten mit Markenkleidung, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Im weiteren Verlauf wurden der Polizei vier weitere Auflieger mit aufgeschlitzten Planen, die alle zur gleichen Zeit auf dem Rastplatz standen, gemeldet. An einem weiteren Auflieger wurden ebenfalls geladene Paletten mit Waren beschädigt, ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die anderen wiesen ausschließlich Schnitte in den Planen auf.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat ebenfalls auffällige Beobachtungen auf dem Rastplatz gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Die Wache in Erkrath ist unter der Telefonnummer 02104 9480-6450 erreichbar.

