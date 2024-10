Polizei Mettmann

POL-ME: 27-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und verunfallt - Polizei bittet um Hinweise - Velbert - 2410078

In der Nacht auf Sonntag, 20. Oktober 2024, verunfallte ein 27-Jähriger mit seinem BMW, nachdem er sich in Velbert einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das weiß die Polizei bislang:

Gegen 4:25 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte während einer Streifenfahrt im Bereich der Bökenbuschstraße einen BMW 3er einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. An der Kreuzung Bökenbuschstraße / Langenberger Straße / Rottberger Straße / Nierenhofer Straße wendeten die Einsatzkräfte, um dem BMW hinterherzufahren. Plötzlich beschleunigte dieser und fuhr mit einer Geschwindigkeit von über 110 km/h über die Bökenbuschstraße in Richtung Langenberg davon.

Nachdem die Beamtinnen und Beamten kurzzeitig den Sichtkontakt verloren hatten, stellten sie nur wenige Augenblicke später auf Höhe der Hausnummer 34 eine Unfallstelle fest: Das Fluchtfahrzeug befand sich stark deformiert auf einer Grünfläche neben der Straße.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen ohne Fahrerlaubnis, der bereits wegen ähnlichen Delikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den Mann aus Heiligenhaus ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die beiden Beifahrer waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte hingegen nicht mehr vor Ort. Sie flüchteten nach dem Unfall laut Zeugen in ein angrenzendes Waldstück an der Adresse "Schwardter Siepen". Die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Nach aktuellen Kenntnissen hatte der 27-Jährige auf der Flucht die Kontrolle über seinen BMW verloren. Hierbei war er mit seinem Wagen zunächst gegen den Bordstein und anschließend gegen einen Holzzaun und einen Telefonkasten gefahren, die hierdurch stark beschädigt wurden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 22.000 Euro.

Die Polizei Velbert bittet nun um Angaben zu den beiden männlichen Beifahrern, die zum Unfallzeitpunkt dunkel bekleidet waren, und nimmt Hinweise jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

