Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Beim Einkaufen bestohlen

Am Samstag stahl ein Unbekannter in Illerkirchberg den Geldbeutel einer 58-Jährigen.

Ulm (ots)

Um 12 Uhr befand sich die Frau in einem Geschäft in der Hauptstraße. Der Täter sah wohl, dass sie ihre Geldbörse im Einkaufswagen liegen hatte. In einem unbeaufsichtigten Moment muss der Unbekannte die Geldbörse gestohlen haben. Kurz darauf bemerkte die 58-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse. In dem befanden sich Bargeld, Führerschein, zwei Scheckkarte und mehrere Identitätspapiere. Der Dieb verschwand damit unerkannt. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Tel. 0731/401750) nahm die Ermittlungen auf und sucht den Täter.

Augen auf! So schützen Sie sich vor Dieben: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten, Handy und Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie Sie benötigen.

