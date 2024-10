Polizei Mettmann

POL-ME: Raub auf Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2410082

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag, 20. Oktober 2024, kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:35 Uhr betrat ein Mann die Verkaufsräume einer Tankstelle am Gartzenweg in Höhe der Schwalbenstraße und entwendete zwei Flaschen Alkohol. Als die 43-jährige Angestellte den Täter ansprach und die Herausgabe der Ware forderte, schlug dieser die Frau, wobei sie leicht verletzt wurde. Er flüchtete anschließend mitsamt der Tatbeute unerkannt in Richtung Berliner Ring.

Die Angestellte alarmierte folgerichtig die Polizei, die den flüchtigen Räuber trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 40-55 Jahre alt - circa 160 cm groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einem braunen Filzhut - trug eine Sonnenbrille

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters oder Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, in Verbindung zu setzen.

