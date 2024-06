Polizei Hagen

POL-HA: Hagener muss nach Randale zwei Mal hintereinander in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 27-Jähriger zunächst am Mittwoch (26.06.) in den Morgenstunden in der Wohnung eines Familienangehörigen randalierte und durch Polizisten in das Polizeigewahrsam gebracht werden musste, löste der Mann kurz nach seiner Entlassung einen erneuten Polizeieinsatz aus. Er verschaffte sich gegen 12.40 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines Familienangehörigen. Im weiteren Verlauf konnten Polizisten den Hagener in der Straße Am Hauptbahnhof antreffen. Der 27-Jährige lief direkt wild gestikulierend auf die Beamten zu und schrie dabei. Auf die Vorkommnisse angesprochen zeigte sich der Mann uneinsichtig und wurde in seiner Stimmlage immer lauter. Er ließ sich nicht durch die Einsatzkräfte beruhigen. Die Polizisten nahmen ihn deshalb erneut zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell