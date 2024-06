Polizei Hagen

POL-HA: Frau bedroht Mann am Hauptbahnhof mit Glasflasche

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (26.06.2024) bedrohte eine 39-jährige Frau in der Innenstadt einen 35-jährigen Mann mit einer Glasflasche. Gegen 00.00 Uhr trafen die beiden Personen in der Straße Am Hauptbahnhof aufeinander. Die 39-Jährige griff plötzlich nach einer Glasflasche, die auf einer Fensterbank stand, hielt diese in bedrohlicher Weise über ihrem Kopf und ging dann auf den 35-Jährigen zu. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es jedoch nicht. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2 Promille an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten legten die Polizisten der aggressiven Frau Handschellen an und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Wegen der Bedrohung ermittelt nun die Kripo. (sen)

