Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2024

Heilbronn (ots)

Wertheim: 60-Jährige stirbt nach Stichverletzungen - 45-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem Polizisten am Sonntagmorgen eine 60-jährige Frau in einer Wertheimer Wohnung mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden haben, wurde ein Beschuldigter vorläufig festgenommen. Gegen 8.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Hilfeschreie aus einer Wohnung in Wertheim. Vor Ort fanden die Polizeibeamten die schwer verletzte Frau vor, welche im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus transportiert wurde. Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass sie kurz darauf verstarb. Der Tatverdacht richtet sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gegen den 45-jährigen Mieter der Wohnung, welcher noch vor Ort festgenommen werden konnte. Der Beschuldigte wurde am Montag dem Haftrichter des Amtsgerichts Tauberbischofsheim vorgeführt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich der Beschuldigte und die Frau in einer Beziehung.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Mosbach Pressestelle Telefon: 06261 87-287 E-Mail: pressestelle@stamosbach.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressestelle Telefon: 07131 104-1012 E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell