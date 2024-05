Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Weißbach: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in Weißbach. Der oder die Täter hebelten hierzu vermutlich ein Fenster aus der Verankerung und brachen im Inneren einen weiteren verschlossen Raum mithilfe eines Feuerlöschers auf. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Weißbach: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht Nachdem sich bislang Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in Weißbach verschafft haben, sucht die Polizei Künzelsau nun Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Er oder sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Gebäudes in der Hauptstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 1 Uhr und 3 Uhr. Hinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400.

L515/Krautheim: Fahrer eines schwarzen 3er BMW gesucht Auf der Landesstraße 515 bei Krautheim kam es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem nun der Fahrer eines schwarzen BMW gesucht wird. Der 25-jährige Fahrer eines BMW fuhr gegen 12.10 Uhr von Altkrautheim in Richtung Unterginsbach als ihm der Fahrer eines schwarzen 3er BMW-Kombi teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 25-Jährige nach rechts aus und touchierte hierbei einen Straßenleitpfosten. An seinem Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von circa 200 Euro. Der Fahrer des BMW hatte vermutlich nichts hiervon mitbekommen und setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Zeugen die Angaben zu dessen Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 bei der Polizei Künzelsau zu melden.

A6/ Kupferzell: BMW brennt nach technischen Defekt vollständig aus Ein technischer Defekt ist vermutlich der Grund für einen Fahrzeugbrand in der Nacht von Freitag auf Sonntag bei Kupferzell. Der 21-jährige Fahrer eines BMW bemerkte gegen 3.20 Uhr wie Rauch aus dem Motorraum trat und stellte das Fahrzeug an der Autobahnabfahrt Kupferzell ab. Obwohl die freiwillige Feuerwehr Kupferzell zeitnah mit 23 Mann und 3 Fahrzeuge vor Ort war, brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Öhringen: Wahlplakate beschädigt- Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag wurden in Öhringen zahlreiche Wahlplakate abgerissen und beschädigt. Im Bereich der Ohrnbrücke an der Hunnenstraße wurde ein Plakat abgerissen und in die Ohrn geworfen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell