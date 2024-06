Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am 22.06.2024 war ein betrunkener Autofahrer im Bereich Erfurt mit über drei Promille unterwegs gewesen. Die Polizei berichtete darüber in einer Pressemeldung vom 24.06.2024 ("Mit über drei Promille unterwegs"). Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass es während dieser Fahrt zu gefährlichen Situationen kam. Zum einen zog der betrunkene Fahrer des weißen VW up! auf der B7 im Bereich Linderbach auf die linke der beiden Fahrspuren. Ein Autofahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ähnliches trug sich wenig später auf der A71 in Richtung Sangershausen zu. Zwischen Erfurt und der Ausfahrt Sömmerda Süd überholte der weiße VW up! ein Wohnmobil. Hierfür fuhr der Fahrer auf die linke Fahrspur. Auch hier verhinderte ein anderer Verkehrsteilnehmer, durch ein starkes Bremsmanöver, einen Zusammenstoß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können und insbesondere nach den beiden Verkehrsteilnehmern, die durch ihr schnelles Reagieren Unfälle verhindert haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangnummer 0161196 entgegen. (SE)

