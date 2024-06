Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin läuft bedrohlich auf Passanten zu und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung traf Mittwoch (26.06.) in der Straße Am Hauptbahnhof auf eine unkooperative und aggressive Hagenerin. Passanten hatten zuvor die Polizei verständigt, da die Frau kurz nach Mitternacht schreiend auf sie zulief und dabei eine Glasflasche bedrohlich über dem Kopf hielt. Die 39-Jährige sei auf einen 35-Jährigen zugegangen und habe mehrfach "komm doch" gesagt. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest zeigte das Testgerät 1,8 Promille an. Die 39-Jährige muss sich wegen Bedrohung verantworten. (arn)

