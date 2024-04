LPI-NDH: Zeugenaufruf: Katze mit Luftgewehr beschossen - Wer kann Hinweise geben?

Altengottern (ots) - Ein 67-Jähriger kam am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Friedensstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte danach mit einem Baum. Am Baum sowie am Fahrzeug entstanden Sachschäden. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrzeugführer. Er wurde zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Gesundheitliche Probleme als Ursache des Verkehrsunfalls konnten vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Zur ...

mehr