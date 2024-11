Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sechs geparkte Autos und Notarztwagen beschädigt: Verwirrter Randalierer in Psychiatrie eingewiesen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In der Nacht zum heutigen Montag riefen Anwohner aus dem Dormannweg in Kassel gegen 00:30 Uhr die Polizei wegen eines scheinbar verwirrten Mannes, der auf geparkte Autos sprang und Spiegel abtrat. Währenddessen schrie der Randalierer laut und fiel immer wieder um, wobei er sich am Kopf verletzte. Bei Eintreffen der ebenfalls alarmierten Rettungskräfte zeigte sich der Verletzte weiterhin sehr aggressiv und schlug gegen den Außenspiegel des Notarztwagens, der dadurch beschädigt wurde. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Ost konnten den 35-Jährigen schließlich festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte er neben dem Fahrzeug der Rettungskräfte sechs weitere Pkw beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden war. Der Festgenommene wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich zunehmend beruhigte und einräumte, Drogen konsumiert zu haben. Da der 35-Jährige aus Kassel weiterhin einen verwirrten Eindruck machte, wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung in sieben Fällen verantworten.

