Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: #Aktion Schutzschild: Weitere Veranstaltung in Kassel für pädagogische Fachkräfte von Kitas, Grundschulen und Co.

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel: Die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen beginnt mit Prävention: Nach der ersten Veranstaltung des Polizeipräsidiums Nordhessen im Rahmen der hessenweiten Reihe #Aktion Schutzschild am 03.09.2024 in Kassel (siehe Pressemeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5857785) folgte am vergangenen Donnerstag ein weiterer Fachtag im "Haus der Jugend" in Kassel. Eingeladen waren pädagogische Fachkräfte von Kindertagesstätten, Grundschulen und Erziehungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder mit Einschränkungen sowie Tagespflege-Eltern. Erneut stieß die Veranstaltung mit Fachvorträgen und Workshop-Angeboten auf großes Interesse. Diese waren vom Hauptsachgebiet für Prävention des Polizeipräsidiums, von "faX - Kassel" sowie von den Jugendämtern aus Stadt und Landkreis Kassel und dem Kinderschutzbund, OV Kassel, gestaltet worden.

Die #Aktion Schutzschild ist Teil der Kampagne "Brich dein Schweigen" und wird von der Hessischen Polizei in Kooperation mit vielen Netzwerkpartnern in ganz Hessen durchgeführt. Ziel der Veranstaltung, zu der Nordhessens Polizeivizepräsident Klaus Wittich Begrüßungsworte an die Teilnehmenden richtete, war es, das Bewusstsein für das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Verantwortlichkeit der Erwachsenen zu erhöhen sowie die Handlungssicherheit im Umgang mit Vorfällen oder Verdachtsfällen zu verstärken.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie künftige Veranstaltungstermine sind im Internet über die Webseite www.polizei.hessen.de unter https://k.polizei.hessen.de/1095963579 abrufbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell