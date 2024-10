POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus / Ratingen / Haan - 2410012

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Mittwoch, 2. Oktober 2024, zwischen 2 und 13 Uhr, in eine Gaststätte an der Hauptstraße in Heiligenhaus eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich offenbar gewaltsam durch eine Tür Zugang und durchwühlten die Räume. Es wurde Bargeld und ein iPad gestohlen sowie die Spielautomaten aufgebrochen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sind im Zeitraum von Donnerstag, 3. Oktober 2024, gegen 13:30 Uhr, bis Freitag, 4. Oktober 2024, gegen 5 Uhr, in ein Café an der Düsseldorfer Straße in Ratingen eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang und durchwühlten das Café. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Nacht auf Freitag, 4. Oktober 2024, gegen 4:50 Uhr, in eine Parfümerie an der Straße "Neuer Markt" in Haan eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch die Tür Zugang zu dem Laden und durchwühlten diesen. Es wurden verschiedene Produkte gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

