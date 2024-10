Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Weise: Polizei bittet um Hinweise - Haan - 2410009

Am Donnerstagabend, 3. Oktober 2024, entblößte sich ein unbekannter Mann in Haan in schamverletzender Weise vor einer 34-Jährigen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22 Uhr lief die 34-Jährige die Memeler Straße entlang, als ihr in Höhe der Hausnummer 6 ein unbekannter Mann auf einem Tretroller entgegenkam. Er drehte um und fuhr mehrere Male an der Haanerin vorbei, die sich daraufhin in einen Hauseingang begab. Der Täter stellte sich neben die 34-Jährige in ein Gebüsch und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Die Frau klingelte bei mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern, betrat das Mehrfamilienhaus und alarmierte die Polizei. In einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtige Person mehr antreffen.

Die Frau beschreibt den Exhibitionisten als:

- männlich - zwischen 18 und 20 Jahren alt - circa 1,70 Meter groß - mit europäischem Erscheinungsbild - mit blonden langen welligen Haaren - mit breiter Figur - trug eine schwarze Jacke und kurze schwarze Hose - fuhr einen schwarz-grünen Tretroller

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich jederzeit bei der Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, zu melden.

