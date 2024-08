Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Vollendetes Tötungsdelikt in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen - Wie berichtet, wurde die Leiche eines 22-jährigen Bad Oeynhauseners am Montagmorgen, den 15.01.2024, in einem Presscontainer gefunden, der zuvor an einem Klinikum in Bad Oeynhausen gestanden hatte. Nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission "Mulde" konnte bislang kein Tatverdacht gegen eine Person erhärtet werden.

Der 22-Jährige verließ eine Wohnung in der Dr.-Louis-Lehmann-Straße um 01:26 Uhr in der Nacht auf Dienstag, den 02.01.2024, und ging zunächst in Richtung Porta-Straße. Aktuell wird davon ausgegangen, dass er noch in der Nacht verstarb.

Die Ermittlerinnen und Ermittler führten offene und verdeckte Maßnahmen durch, gingen Hinweisen aus der Bevölkerung nach und verfolgten Spuren im Umfeld des Verstorbenen. Dabei geriet zeitweise eine Person in den Fokus der Ermittler. Ein Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht. Zum Schutze der Persönlichkeitsrechte können keine weiteren Informationen zu der in den Fokus der Ermittler geratenen Person benannt werden. Zudem wurden weitere Personen im Zuge der Ermittlungen überprüft und letztlich als Tatverdächtige ausgeschlossen.

Derzeit gibt es keine weiteren Ermittlungsansätze, denen die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission "Mulde" nachgehen könnten. Die Ermittlungen zu den Umständen des ungeklärten Todes des 22-Jährigen sind vorerst abgeschlossen.

Sollten sich in Zukunft neue Hinweise ergeben, werden die Ermittlungen der Mordkommission "Mulde" des Polizeipräsidiums Bielefeld wieder aufgenommen.

Erste Meldung vom 16.01.2024, 15:35 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5693231

Zweite Meldung vom 17.01.2024, 15:16 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5694087

Dritte Meldung vom 26.01.2024, 10:34 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5700378

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell