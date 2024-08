Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Einbrecher stehlen Fahrräder

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Montagmorgen, 19.08.2024, fiel der Einbruch von unbekannten Tätern in eine Firma an der Straße Am Strebkamp auf. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelangten mindestens vier Täter in der Zeit von 16:00 Uhr am Samstag, 17.08.2024, und 06:45 Uhr am Montag, 19.08.2024, auf das Gelände der Firma. Dort brachen sie Fenster auf, gelangten in Lagerräume und entwendeten zahlreiche Pedelecs.

Für den Abtransport der Beute verwendete die Tätergruppe mutmaßlich ein größeres Transportfahrzeug.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen und zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell